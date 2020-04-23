На Кумысной поляне разместили приманку для уничтожения грызунов
В Саратове прошла обработка некоторых территорий от грызунов. Дезинфекция проводилась в рамках профилактики геморрагической лихорадки с почечным синдромом.
Особое внимание уделили Кумысной поляне. Там применялись приманки, в состав которых входит: зерно, ратокс, бромоцид-флюид. Обработка проводилась в 200-метровой зоне, прилегающей к жилому массиву, а также непосредственно на территории природного парка «Кумысная поляна».
На территории городских парков и скверов для приготовления приманок для уничтожения грызунов использовалось зерно смешанное с раствором бромоцида-флюида.
Отметим, приманку размещают в предварительно выявленных местах обитания мышей.
Также подобные обработки с 16 по 31 марта прошли и на территории муниципальных лагерей с последующей оценкой качества.