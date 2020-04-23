23 апреля 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
16:15 | 23 апреля
При покупке билета пассажиры должны указывать контактную информацию
15:00 | 23 апреля
Саратовская консерватория проведет интернет-олимпиаду по музыкальной литературе для студентов музыкальных училищ и колледжей
14:07 | 23 апреля
Мэрия города напоминает о временном закрытии городских кладбищ
13:12 | 23 апреля
На портале «Культура.РФ» размещена обновленная информация о показе видеозаписей концертов Саратовской областной филармонии имени А.Шнитке
12:18 | 23 апреля
На Кумысной поляне разместили приманку для уничтожения грызунов
10:59 | 23 апреля
Саратовские спортсмены предлагают горожанам эксклюзивные онлайн-тренировки
10:00 | 23 апреля
В Саратовской области высадили деревья в память о железнодорожниках – участниках Великой Отечественной войны
09:10 | 23 апреля
На 15 железнодорожных вокзалах ПривЖД проведена комплексная дезинфекция
22:48 | 22 апреля
Госзакупки помогут бизнесу найти новых клиентов в период ограничений
16:19 | 22 апреля
ОАО «РЖД» готово предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства отсрочку арендных платежей
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В Саратовской области высадили деревья в память о железнодорожниках – участниках Великой Отечественной войны

Новости
В Саратовской области высадили деревья в память о железнодорожниках – участниках Великой Отечественной войны

В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне саратовские железнодорожники присоединились к Всероссийской эколого-патриотической акции "Лес Победы".

Она проходила на территории "Сквера железнодорожников" в Саратове, а также в непосредственной близости от паровозов-памятников на станциях Анисовка, Аткарск, Ершов и Сенная.

С учётом неблагоприятной эпидемиологической обстановки в акции участвовало минимальное количество сотрудников. В общей сложности было высажено 35 саженцев голубых елей и лип. Рядом с каждым деревом были установлены таблички с персоналиями участников Великой Отечественной войны, работавших на стальной магистрали