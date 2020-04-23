В Саратовской области высадили деревья в память о железнодорожниках – участниках Великой Отечественной войны
В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне саратовские железнодорожники присоединились к Всероссийской эколого-патриотической акции "Лес Победы".
Она проходила на территории "Сквера железнодорожников" в Саратове, а также в непосредственной близости от паровозов-памятников на станциях Анисовка, Аткарск, Ершов и Сенная.
С учётом неблагоприятной эпидемиологической обстановки в акции участвовало минимальное количество сотрудников. В общей сложности было высажено 35 саженцев голубых елей и лип. Рядом с каждым деревом были установлены таблички с персоналиями участников Великой Отечественной войны, работавших на стальной магистрали