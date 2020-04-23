На 15 железнодорожных вокзалах ПривЖД проведена комплексная дезинфекция
Комплексную дезинфекцию с участием представителей Роспотребнадзора провели на железнодорожных вокзалах в Саратове, Астрахани, Волгограде, Аткарске, Балакове, Волжском, Арчеде, Урюпинске, Петровом Вале, Котельникове, Урбахе, Ершове, Пугачевске, Озинках и Верхнем Баскунчаке.
Мероприятия проводились в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионах, а также с целью минимизации риска заражения инфекционными заболеваниями на объектах пассажирской инфраструктуры.
В процессе санитарной обработки использовались дезинфицирующие средства, предназначенные для обеззараживания различных поверхностей. В их состав входят вещества, нейтрализующие активность вирусов, бактерий и патогенных грибов.
Комплекс мероприятий по уничтожению вредных микроорганизмов производился как внутри вокзальных комплексов, так и на прилегающих к ним территориях.