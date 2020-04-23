Госзакупки помогут бизнесу найти новых клиентов в период ограничений

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Они ищут любые возможности сохранить бизнес, сотрудников и клиентов, рынки сбыта. Одна из таких возможностей – участие в госзакупках, рассказал «Российской газете» генеральный директор РТС-тендер: На первой неделе каникул мы увидели спад и по госзакупкам (44-ФЗ), и по закупкам госкомпаний (223-ФЗ), потому что многие перешли на удаленную работу. Снижение составило примерно 40% и 60% соответственно. Но уже на второй неделе апреля рынок начал восстанавливаться. Сегодня есть, конечно, определенное отставание от ожидаемого количества закупок. По 44-ФЗ оно составляет около 10%, по 223-ФЗ – около 30%. Однако общая картина такова, что ежедневно на нашей площадке публикуется порядка 10 тыс. закупок, есть, из чего выбрать предпринимателям. Кроме того, в социально значимых отраслях объем закупок растет. Этому же будут способствовать инициативы ряда регионов по переносу госзакупок второго полугодия на второй квартал. Вероятно, в целом по году рынок закупок просядет процентов на 10-15. Пока прогноз такой, но, конечно, все будет зависеть от развития ситуации – как с пандемией, так и с экономикой.Экономика не стоит на месте. Предпринимателям нужно и дальше по возможности активно участвовать в закупках, здесь есть спрос и гарантия оплаты, а также все необходимые инструменты для оптимизации работы и повышения ее эффективности в режиме онлайн.: Весь процесс сегодня проходит онлайн – размещение закупок, заявок, торги, заключение контракта. Два года назад мы совместно с правительством Московской области разработали и запустили продукт, который позволил перевести весь документооборот в рамках исполнения контрактов в электронную форму. Нет необходимости пересылать первичные документы по почте, все делается в системе через оператора ЭДО. Он позволяет и передавать документы, и следить за исполнением обязательств сторон по контрактам, в том числе за сроками.Автоматизирован и процесс оплаты по договорам. После появления этого инструмента нарушений в рамках исполнения контрактов стало на 35-40% меньше. То есть эффективность инструмента достаточно большая, и мы планируем его дальше развивать, потому что есть к чему стремиться.Что касается каких-то новых инструментов, специально для заказчиков мы доработали функционал площадки с учетом удаленного характера работы. Речь идет о дистанционном подписании протоколов рассмотрения заявок комиссией в рамках 44-ФЗ. Пока функционал будет применятся только для электронных аукционов, а впоследствии версия функционала будет обновлена уже для всех типов процедур.Кроме того, мы сейчас активно проводим онлайн обучающие мероприятия – как для заказчиков, так и для поставщиков. Количество онлайн-мероприятий увеличилось в 5 раз с середины марта.Мы смотрим не только на рынок госзакупок, но и на поддержку бизнеса в целом. Речь идет о предоставлении возможностей для перевода обычной хозяйственной деятельности в онлайн. Рынок e-commerce растет, и мы активно развиваем эту историю, чтобы помочь предпринимателям, которые оказались в сложных экономических условиях, расширить рынки сбыта. А также оптимизировать затраты, правильно и эффективно ими управлять.: В первую очередь – это помощь в выстраивании удаленной работы без потери качества результата, здесь мы ведем работу по оптимизации нашего функционала, я упомянул последние доработки выше.Второе – это поддержание спроса. В закупках, особенно государственных, он был, есть и будет. В частности, в текущей ситуации мы предлагаем нашим клиентам возможность бесплатно загружать свои прайс-листы с перспективами заключения быстрых сделок.Информация – всегда является ценным ресурсом, особенно сейчас, особенно для субъектов МСП. Люди путаются в законодательных изменениях, у них высокая потребность в разъяснительной работе, и мы это делаем.Важна и психологическая поддержка. Не все нормально воспринимают отсутствие привычной коммуникации и переход ее в онлайн. Много негативных новостей, и не все они правдивые. Нам необходимо доносить объективную информацию и до поставщиков, и до заказчиков, чтобы избегать слухов и не передергивать факты. Нужно сплотиться и помогать друг другу, экономический процесс должен продолжаться, потому что госзакупки – один из ключевых драйверов экономики.