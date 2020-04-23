ОАО «РЖД» готово предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства отсрочку арендных платежей
ОАО «РЖД», руководствуясь решениями Правительства РФ в части мер по поддержке малого и среднего предпринимательства, готово предоставить беспроцентную отсрочку по уплате арендной платы арендаторам недвижимого имущества компании из числа субъектов МСП.
Решением правления ОАО «РЖД» отсрочка может быть предоставлена на период действия специальных административно-правовых режимов, введенных решениями органов власти субъектов Российской Федерации из-за неблагоприятных эпидемиологических условий, но не более 6 месяцев с даты введения соответствующего режима.
Получить отсрочку смогут арендаторы недвижимого имущества и земельных участков, расположенных, в том числе, и в границах вокзальных комплексов. Новые условия затронут и те субъекты МСП, вид деятельности которых не подпадает под ограничения, вводимые решениями органов власти, но испытывающих негативное влияние из-за снижения покупательского спроса и пассажиропотока.
Отсрочка будет предоставляться по обращению арендаторов с условием погашения задолженности равными платежами в течение 1 года.