Депутаты областной думы согласовали кандидатуру Ирины Седовой на должность зампреда правительства области

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Как сообщает информационно-аналитический отдела думы, выступая перед депутатами, в числе первоочередных задач Ирина Седова назвала меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. По ее словам, в регионе ведется активная работа в этом направлении. Подготовлено 1211 койкомест. Дополнительный транш, полученный благодаря спикеру Государственной думы Вячеславу Володину, направят на приобретение медикаментов, средств индивидуальной защиты, аппаратов ИВЛ. В числе приоритетов также строительство онкоцентра.Ирина Седова также напомнила, что срок сдачи ЕГЭ сдвинут на две недели, экзамены стартуют 8 июня. ОГЭ для учащихся девятых классов начнется 9 июня текущего года. Школьники будут сдавать только русский язык и математику.- Задачи, возложенные на меня, очень ответственные, но я рассчитываю на поддержку депутатов. Прислушиваясь друг к другу, взаимодействуя как исполнительная и законодательная власти, мы сможем добиться результата, — отметила чиновнийа.Кандидатура согласована большинством парламентариев.