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Депутаты областной думы согласовали кандидатуру Ирины Седовой на должность зампреда правительства области

Новости
Депутаты областной думы согласовали кандидатуру Ирины Седовой на должность зампреда правительства области

В новой должности она будет курировать здравоохранение, образование, сфера культуры, вопросы защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и другие.

Как сообщает информационно-аналитический отдела думы, выступая перед депутатами, в числе первоочередных задач Ирина Седова назвала меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. По ее словам, в регионе ведется активная работа в этом направлении. Подготовлено 1211 койкомест. Дополнительный транш, полученный благодаря спикеру Государственной думы Вячеславу Володину, направят на приобретение медикаментов, средств индивидуальной защиты, аппаратов ИВЛ. В числе приоритетов также строительство онкоцентра.

Ирина Седова также напомнила, что срок сдачи ЕГЭ сдвинут на две недели, экзамены стартуют 8 июня. ОГЭ для учащихся девятых классов начнется 9 июня текущего года. Школьники будут сдавать только русский язык и математику.

- Задачи, возложенные на меня, очень ответственные, но я рассчитываю на поддержку депутатов. Прислушиваясь друг к другу, взаимодействуя как исполнительная и законодательная власти, мы сможем добиться результата, — отметила чиновнийа.

Кандидатура согласована большинством парламентариев.