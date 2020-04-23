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Библионочь-2020 пройдет в формате Всероссийского онлайн-марафона

Новости / Культура
Библионочь-2020 пройдет в формате Всероссийского онлайн-марафона


В честь 75-летия Великой Победы все желающие могут стать участниками акции и записать видео с чтением отрывка из книги Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке».

В этом году акция Библионочь-2020 состоится 25 апреля, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой она пройдет в формате Всероссийского онлайн-марафона.

По информации пресс-службы администрации Саратова, к акции присоединится областная универсальная научная библиотека, которая приглашает к участию всех желающих. Для этого необходимо записать видео с чтением отрывка из книги Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке» и выложите в любую социальную сеть с хэштегом #75словПобеды.

В описании ролика или в комментариях нужно рассказать, чем этот текст важен для вас или вашей семьи. Самые интересные запоминающиеся видео окажутся в социальных сетях Областной универсальной научной библиотеки https://vk.com/sounb_saratov и https://www.instagram.com/sounb_saratov/. Также эти видеоролики отметят ценными подарками от Всероссийского благотворительного фонда «Верность Победе», возглавляемого сыном знаменитого Героя Советского Союза Виктором Алексеевичем Маресьевым.

Все материалы, собранные в рамках акции, направят в благотворительный фонд «Верность Победе», а затем – в министерство просвещения РФ с ходатайством о возвращении книги «Повесть о настоящем человеке» в школьную образовательную программу. Всероссийская акция #75словПобеды продлится до 9 мая

Для участия в марафоне #75словПобеды нужно записать видеоролик, в котором читается отрывок из книги «Повесть о настоящем человеке», длительностью не больше 1 минуты и объемом не менее 75 слов. В комментариях к видеоролику нужно рассказать историю книги, с какими воспоминаниями и событиями она связана, почему так важна и занимает ли она свое почетное место в семейной библиотеке.

Видеоролик можно выложить в любую социальную сеть с 25 апреля по 9 мая этого года (ОК, ВК, Instagram, YouTube) с обязательными хэштегами #библионочь2020 и #75словПобеды, #Победа_ОУНБ2020, #ВерностьПобеде, #Хранители.