23 апреля 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
22:48 | 22 апреля
Госзакупки помогут бизнесу найти новых клиентов в период ограничений
16:19 | 22 апреля
ОАО «РЖД» готово предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства отсрочку арендных платежей
15:25 | 22 апреля
В летний сезон 76 дополнительных поездов выводится из обращения
14:30 | 22 апреля
Депутаты областной думы согласовали кандидатуру Ирины Седовой на должность зампреда правительства области
13:18 | 22 апреля
Библионочь-2020 пройдет в формате Всероссийского онлайн-марафона
12:00 | 22 апреля
Отопительный сезон в Саратове продлится до 30 апреля
11:05 | 22 апреля
На Саратовской ТЭЦ-2 введен в эксплуатацию новый водогрейный котел
10:08 | 22 апреля
Саратовцам предоставилась возможность посмотреть онлайн-спектакли местных театров и зарисовать «Вид из окна»
09:00 | 22 апреля
Подготовку кадров для ПривЖД перевели на дистанционный формат
17:55 | 21 апреля
Скрипач-виртуоз Николай Манагадзе начал вести прямые эфиры в интернете
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
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Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
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Отопительный сезон в Саратове продлится до 30 апреля

Новости


В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха принято решение перенести окончание отопительного сезона на 30 апреля.

В настоящее время готовится соответствующее постановление.

Напомним, согласно жилищного законодательства отопительный период должен заканчиваться со дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха должна быть выше 8 градусов Цельсия.