На Саратовской ТЭЦ-2 введен в эксплуатацию новый водогрейный котел
Саратовский филиал «Т Плюс» ввел в промышленную эксплуатацию новый водогрейный газо-мазутный (КВГМ) котел мощностью 120 Гкал.
Общая стоимость реализации проекта составила 380 млн рублей. Целью строительства был вывод из эксплуатации устаревшего и физически изношенного оборудования. Новое оборудование позволит повысить качество теплоснабжения объектов Заводского района Саратова.
К модернизации и повышению энергоэффективности теплоэлектроцентрали энергетики приступили в прошлом году. Тогда был демонтирован старый котел и начато строительство нового водогрейного оборудования.
Мощность нового котла больше предыдущего на 20 %. Оборудование полностью автоматизировано и работает без присутствия оперативного персонала. Управление процессами ведется с главного щита Саратовской ТЭЦ-2. Благодаря использованию новых и современных технологий котел гораздо экономичнее своего предшественника. Новое конструктивное решение по утилизации топочных газов в конвективной части водогрейного котла позволит уменьшить количество его чисток за сезон.
Саратовская ТЭЦ-2 была построена в 1955 году. Основная деятельность предприятия — производство электрической и тепловой энергии. Установленная электрическая мощность станции — 109 МВт. Суммарная установленная тепловая мощность — 363,5 Гкал/ч.
Из них турбоагрегаты- 243,5 Гкал. ПТВМ-120 Гкал.