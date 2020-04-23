Саратовцам предоставилась возможность посмотреть онлайн-спектакли местных театров и зарисовать «Вид из окна»

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Так, все желающие могут стать участниками IX городского конкурса детского рисунка «Мои земляки вчера и сегодня» и Первого заочного городского конкурса видеоработ «Славе не меркнуть, традициям жить», который проводится в рамках Года памяти и славы.На конкурс детского рисунка можно присылать заявки и работ с 15 апреля по 15 августа по адресу электронной почты sarusadba@yandex.ru. На конкурс видеоработ можно предоставить видеоролики в период с 15 по 28 апреля на электронный адрес mukgdknt@mail.ru.Детская школа искусств им. В.В. Ковалева с 18 апреля открыла прием работ на конкурс «Вид из окна». Учащиеся могут присылать своим преподавателям работы, которых они любыми доступными средствами изображают окружающий пейзаж.Саратовские театры и народные самодеятельные коллективы пригашают желающих на онлайн-трансляции спектаклей.Так, 23 апреля в 19:00 по саратовскому времени театр драмы, музыки и поэзии «БалаганчикЪ» приглашает на онлайн-премьеру спектакля «Дары Волхов», а 25 апреля в 18:00 народный самодеятельный театр кукол «Романтик» приглашает на просмотр литературно-музыкальной композиции «Саратовская игрушка» по произведению П.П. Африкантова «Сказки о Саратове».Также Центральная детская музыкальная школа объявляет заочный конкурс солистов- исполнителей эстрадной песни «Эстрадная мозаика». В нем могут принять участие дети в четырех возрастных группах от 6 до 17 лет. С условиями конкурса можно ознакомиться на сайте ЦДМШ, заявки можно присылать на электронную почту konkurs2020sar@yandex.ru до 25 апреля включительно.