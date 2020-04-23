Подготовку кадров для ПривЖД перевели на дистанционный формат

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По информации пресс-службы ПривЖД, в настоящее время в новом формате учатся более 300 человек в составе 17 групп. Они обучаются на осмотрщиков-ремонтников вагонов, помощников и машинистов электровозов и тепловозов, дежурных по переезду, бригадиров пути и представителей других железнодорожных профессий.Учебные занятия и промежуточная аттестация проходят в формате вебинаров и онлайн-конференций. Реализация программ профессионального обучения с применением дистанционных образовательных технологий не требует наличия дорогостоящего оборудования у обучаемых. Для подключения к онлайн-занятиям достаточно смартфона. Преподавательский состав центра успешно решает задачи по максимальному приближению учебного процесса к очной форме и повышению его эффективности.Приволжский учебный центр профессиональных квалификаций является основным учебным комплексом для подготовки и переподготовки кадров для Приволжской железной дороги. ПУЦПК оснащён современным учебным оборудованием, тренажерами и лабораторными базами. Ежегодно в его подразделениях проходят обучение около 6000 человек.