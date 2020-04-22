Скрипач-виртуоз Николай Манагадзе начал вести прямые эфиры в интернете
Прямые эфиры с выдающимися музыкантами у себя в социальных сетях запустил известный российский скрипач Николай Манагадзе. В гости к инициатору встреч, названных «Музыканты На Карантине», приходят лауреаты международных конкурсов Чайковского, Венявского и т.д., заслуженные артисты РФ и многие другие. В вечернем эфире ведущий беседует с гостями о творчестве, собеседники вспоминают интересные истории, делятся советами, чем заняться во время пандемии коронавируса, чтобы легче пережить карантин.
В числе музыкантов, уже побывавших у Николая Манагадзе, – Александр Журбин, Граф Муржа, Борис Андрианов, Гайк Казазян, известные блогеры Stradivaly. Скрипач заявил о намерении продолжать работать в прямом эфире до тех пор, пока не будет снята изоляция во всем мире. Так Николай Манагадзе оказывает поклонникам искусства и музыкальному сообществу поддержку во время карантина.
По словам музыканта, артисты поводят на сцене половину своей жизни, поэтому им очень трудно оставаться в изоляции и отложить в долгий ящик концерты и живые встречи.