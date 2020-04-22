Интернет-магазин scente.ru получил новое название Discenter
Интернет-магазин scente.ru - тайное место всех увлекающихся парфюмерией: блогеров, коллекционеров, парфманьяков и просто любителей.
Что удивительно, в этом магазине никогда не бывает скидок, нет программы лояльности... В чём же секрет? Представители магазина поясняют так: "Именно благодаря отсутствию дополнительных скидок мы можем гарантировать максимально низкие цены для всех посетителей".
Discenter - так звучит новое имя магазина парфюмерии scente.ru. Новое название созвучно слову "дискаунтер", что означает магазин с постоянно низкими ценами и подчеркивает ценовую политику магазина.
В остальном, деятельность магазина остаётся без изменений - всё тот же широкий ассортимент, гарантия качества и оригинальности, быстрая доставка по всей России, оперативное решение вопросов и проблем. Ну, и конечно, возможность приобрести лучшие духи без переплаты.
На правах рекламы
Что удивительно, в этом магазине никогда не бывает скидок, нет программы лояльности... В чём же секрет? Представители магазина поясняют так: "Именно благодаря отсутствию дополнительных скидок мы можем гарантировать максимально низкие цены для всех посетителей".
Discenter - так звучит новое имя магазина парфюмерии scente.ru. Новое название созвучно слову "дискаунтер", что означает магазин с постоянно низкими ценами и подчеркивает ценовую политику магазина.
В остальном, деятельность магазина остаётся без изменений - всё тот же широкий ассортимент, гарантия качества и оригинальности, быстрая доставка по всей России, оперативное решение вопросов и проблем. Ну, и конечно, возможность приобрести лучшие духи без переплаты.
На правах рекламы