22 апреля 2020 СРЕДА
Новости
17:55 | 21 апреля
Скрипач-виртуоз Николай Манагадзе начал вести прямые эфиры в интернете
16:41 | 21 апреля
Интернет-магазин scente.ru получил новое название Discenter
15:12 | 21 апреля
Перед ДК «Россия» появятся фонтан и зеленые зоны
14:20 | 21 апреля
В Саратове увеличилось число ремонтируемых тротуаров
13:09 | 21 апреля
Семьи саратовских школьников уже второй раз за месяц получили продуктовые наборы
12:00 | 21 апреля
ДК "Россия" объявил творческий онлайн-конкурс ко Дню Победы "От потомков с благодарностью"
10:50 | 21 апреля
На территории Балтайского района вводится режим карантина
09:57 | 21 апреля
Исторический парк приглашает присоединиться к акции "Музей в тапках"
09:00 | 21 апреля
В электричке и на железнодорожном вокзале проверили качество противоэпидемиологических мер
19:03 | 20 апреля
Малый и средний бизнес из пострадавших отраслей будет платить только треть процентной ставки по кредитам Сбербанка
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Интернет-магазин scente.ru получил новое название Discenter

Новости
Интернет-магазин scente.ru - тайное место всех увлекающихся парфюмерией: блогеров, коллекционеров, парфманьяков и просто любителей.
Интернет-магазин scente.ru получил новое название Discenter

Что удивительно, в этом магазине никогда не бывает скидок, нет программы лояльности... В чём же секрет? Представители магазина поясняют так: "Именно благодаря отсутствию дополнительных скидок мы можем гарантировать максимально низкие цены для всех посетителей".

Discenter - так звучит новое имя магазина парфюмерии scente.ru. Новое название созвучно слову "дискаунтер", что означает магазин с постоянно низкими ценами и подчеркивает ценовую политику магазина.

В остальном, деятельность магазина остаётся без изменений - всё тот же широкий ассортимент, гарантия качества и оригинальности, быстрая доставка по всей России, оперативное решение вопросов и проблем. Ну, и конечно, возможность приобрести лучшие духи без переплаты.




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