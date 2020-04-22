Перед ДК «Россия» появятся фонтан и зеленые зоны
Сегодня, 21 апреля, глава города Михаил Исаев рассказал о проекте реконструкции зоны перед Дворцом культуры «Россия» на 3-й Дачной.
Данную информацию он разместил на своей странице в социальной сети «Инстаграм».
«Многих интересовало, какой станет территория 3-ей Дачной после реконструкции. Показываю. Уже осенью площадь перед ДК «Россия» предстанет в новом виде. Здесь появится фонтан, зеленые зоны, лавочки», - описал основные детали проекта Михаил Исаев.
Также он добавил, что в настоящее время ищут подрядчика для строительно-монтажных работ.