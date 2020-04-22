В Саратове увеличилось число ремонтируемых тротуаров
В Саратове 20 апреля продолжилось восстановление тротуаров. Число ремонтируемых участков значительно увеличилось.
Напомним, процесс масштабного обновления пешеходных зон стартовал в городе 2 недели назад. Благодаря Председателю Госдумы Вячеслава Володина в городской бюджет на эти цели поступило 500 млн. рублей. Это первый этап реализации большого проекта, который рассчитан на 3 года.
В настоящее время в работах задействовано уже 240 работников и 82 единицы техники (в конце прошлой недели – 182 и 60 соответственно).
Восстановление пешеходных зон идет на 46 участках (в пятницу их было 35). Добавились новые территории в Заводском, Ленинском, Кировском, Октябрьском и Фрунзенском районах города.
На новых участках рабочие приступили к демонтажу покрытия и дорожного камня, производится вывоз строительного мусора. Во всех районах города также продолжаются работы по установке бордюров, укладке щебеночного основания и асфальтобетонного покрытия.
Сообщает пресс-служба Саратовской администрации.