Семьи саратовских школьников уже второй раз за месяц получили продуктовые наборы
Вчера, 20 апреля, в школах Саратова продолжилась раздача продуктовых наборов семьям тех школьников, которые при обучении получали льготное питание.
В продуктовый набор вошли яблочный сок, сахар, мука, подсолнечное масло, макаронные и кондитерские изделия, сухие завтраки. Состав наборов был сформирован, исходя из предложений и пожеланий самих родителей.
Как сообщила председатель комитета по образованию администрации город Саратова Лариса Ревуцкая, по итогам сегодняшнего дня роздано 27% от всех предназначенных наборов.
При вручении продуктов учебные заведения соблюдают необходимые меры безопасности: родителей приглашают к определенному времени, которое рассчитано так, чтобы исключить возникновение очередей, при работе с продуктами используются средства личной защиты и дезинфекции.
Выдача наборов будет продолжена, если обучение детей по-прежнему будет продолжаться в дистанционном режиме.