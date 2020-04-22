ДК "Россия" объявил творческий онлайн-конкурс ко Дню Победы "От потомков с благодарностью"
ДК "Россия" объявил творческий онлайн-конкурс ко Дню Победы "От потомков с благодарностью".
Конкурс проводится в номинации Поздравительная открытка.
Для участия в Конкурсе все желающие предоставляют свои работы в период с 20 апреля по 5 мая 2020 года на электронную почту ГАУК Саратовской области «Дворец культуры «Россия»: metodotdel.dkrossiya@mail.ru
С положением конкурса вы можете ознакомиться на сайте ДК "Россия" - http://dvorez-rossiya.ru/tvorcheskogo-onlajn-konkursa..
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