На территории Балтайского района вводится режим карантина
Соответствующее постановление 20 апреля подписал вице-губернатор Саратовской области Александр Стрелюхин.
На период карантина, в частности, запрещается въезд в Балтайский район и выезд из него всех видов автомобильного транспорта (в том числе следующего транзитом), за исключением транспортных средств государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций, организаций, обеспечивающих бесперебойное функционирование линий связи и телерадиокоммуникаций и сопутствующего оборудования, автомобильного транспорта, осуществляющего доставку продовольственных товаров, товаров первой необходимости и медикаментов.
Жители района обязаны обеспечить соблюдение условий самоизоляции, особенно лица старше 65 лет и лицами, имеющие хронические заболевания.
На районную администрацию возложено обеспечение проведения дезинфекции территории района, в том числе расположенных на ней зданий, сооружений, жилых многоквартирных домов, в установленном порядке, в том числе с привлечением уполномоченных организаций дезинфекционного профиля.
Медицинские организации будут оказывать медицинскую помощь гражданам с ОРВИ или внебольничной пневмонией только на дому, а также обеспечивать госпитализацию необследованных на COVID‑2019 больных в боксированные палаты до получения результата лабораторного обследования, ежедневное наблюдение за всеми контактными с больными COVID‑2019 и больными с бессимптомными формами COVID‑2019, находящимися на изоляции на дому.
С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.