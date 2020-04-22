Исторический парк приглашает присоединиться к акции "Музей в тапках"
Интересная идея родилась в Тюмени, где музейные работники предложили создать виртуальную экспозицию из того, что у каждого есть под рукой — от магнитиков из путешествий до фамильных раритетов.
Главное, чтобы «экспонат» отражал историю вашей семьи.
Принять участие в челлендже легко. Для этого нужно записать видеорассказ длительностью до одной минуты о вашем домашнем «музейном экспонате», выложить его на своей страничке в любой социальной сети с хэштегами #музейвтапках #россиямояистория #Саратов.
Присоединяйтесь и вы — передавайте эстафету своим друзьям!
#myhistory_project #myhistorypark #мояистория #музейвтапках