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В электричке и на железнодорожном вокзале проверили качество противоэпидемиологических мер

Новости
В электричке и на железнодорожном вокзале проверили качество противоэпидемиологических мер


Руководители ПривЖД провели совместный рейд с заместителем министра транспорта Саратовской области Иваном Козаченко и представителями депутатского корпуса с целью оценки качества противоэпидемиологических мер, реализуемых на территории вокзального комплекса Саратова и в пригородных поездах.

Начальник Приволжской региональной дирекции железнодорожных вокзалов Павел Сахошкин рассказал о работе изолятора для временного размещения пассажиров с подозрением на инфекционные заболевания. Он был организован на железнодорожном вокзале Саратова в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионе. С целью минимизации риска заражения в залах ожидания проводится регулярная уборка с применением дезинфицирующих средств, установлен режим проветривания.

Совместный рейд продолжился в пригородном поезде № 6481 Анисовка – Лопуховка. Это одна из многих электричек, курсирующих на ПривЖД, где предприняты меры профилактики инфекционных заболеваний. В частности, внесены изменения в технологию контроля проездных документов. Теперь проверка осуществляется без физического контакта пассажиров и разъездных билетных кассиров, работающих в защитных масках и перчатках. На выходе из каждого вагона сотрудники пригородных компаний обрабатывают свои руки с помощью антисептических средств. Кроме того, в пригородных поездах размещены наклейки с призывом соблюдать безопасную социальную дистанцию в 1,5 метра. Выполнению данной рекомендации способствует возросшая составность электричек.

Перед отправлением в рейс составы пригородных поездов проходят усиленную санитарную обработку с использованием дезинфицирующих средств. Особое внимание уделяется обработке поручней и сидений в салоне, а также ручек и дверей в тамбурах.

– Данная работа налажена на высоком уровне, замечаний нет. Железнодорожный транспорт обеспечивает все необходимые мероприятия. Мы убедились в этом в очередной раз, – подытожил Иван Козаченко.