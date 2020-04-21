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Малый и средний бизнес из пострадавших отраслей будет платить только треть процентной ставки по кредитам Сбербанка

Новости
• Сбербанк присоединился к новой правительственной программе поддержки предпринимательства.
• Программа предназначена для помощи компаниям наиболее пострадавших от пандемии отраслей, перечень которых определен Правительством РФ.
• Одно из ключевых условий программы, определенной Правительством РФ, – соответствие ОКВЭД компании списку пострадавших отраслей.

Малый и средний бизнес из пострадавших отраслей будет платить только треть процентной ставки по кредитам Сбербанка

Сбербанк присоединяется к программе Правительства РФ по субсидированию процентной ставки по действующему кредиту для малого и среднего бизнеса (сегментация в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ), который относится к отраслям, наиболее пострадавшим от распространения коронавируса COVID-19.

Суть программы заключается в отсрочке уплаты основного долга по действующему кредиту на 6 месяцев с одновременным снижением процентной ставки по кредиту до 1/3 от изначальной ставки. 2/3 ставки при этом возьмут на себя Сбербанк и Правительство РФ.

Предприниматель, по собственному выбору, сможет погашать кредит по льготной ставке по обычному графику либо перенести накопленные процентные платежи после 1 октября 2020 года и включить их в оплату основного долга по кредиту. Льготная ставка будет действовать до 1 октября 2020 года, после чего по кредиту будет установлена первоначальная ставка.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Правительство продолжает расширять комплекс мер поддержки бизнеса в этот непростой период. В случае с малым бизнесом, в соответствии с параметрами, утвержденными Правительством, программа действует, если хотя бы один ОКВЭД предприятия – основной или дополнительный – попадает в список пострадавших отраслей, а для компаний среднего бизнеса – в случае, если основной ОКВЭД предприятия относится к данному списку, определенному Правительством РФ. Программа Правительства, к которой мы присоединились, будет актуальна для нескольких тысяч наших корпоративных заемщиков: так они смогут минимизировать свою кредитную нагрузку во втором и третьем кварталах 2020 года, которые, по прогнозам, станут наиболее сложными для бизнеса. Помимо субсидирования ставки в этот период мы не будем взимать комиссии, а также любые платежи и неустойки по кредитному договору.».


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