Бесплатный доступ к своему сервису предоставляет компания ЛидерТаск
Планировщиком ЛидерТаск для организации удаленной работы можно воспользоваться на 3 месяца бесплатно. Компания ЛидерТаск объявила бесплатную раздачу лицензий на свой продукт, учитывая ситуацию с пандемией. Многие предприниматели активно начали переводить свой бизнес из офисов в онлайн-режим. После прекращения пандемии руководители компаний планируют оставить часть своих сотрудников работать удаленно.
Онлайн таск-менеджер ЛидерТаск позволяет организовать дистанционную деятельность предприятия без потери продуктивности сотрудников. Используя решение ЛидерТаск, глава компании может не только раздавать поручения своим работникам, которые находятся дома, но и контролировать их выполнение.
Чтобы получить возможность работать с планировщиком ЛидерТаск, надо направить запрос в службу поддержки компании с кодовыми словами «Бесплатная лицензия на 3 месяца». Сегодня эффективность продукта уже оценили свыше 2000 организаций и более 30 тысяч человек, ежедневно использующие ЛидерТаск для работы в удаленном режиме.