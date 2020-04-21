В Саратове 93,2% школьников охвачено электронным дистанционным обучением

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По информации пресс-службы городской администрации, для организации дистанционного обучения в настоящее время доступны федеральные образовательные онлайн-платформы «Учи.ру», «Яндекс.учебник», «ЯКласс», «Российская электронная школа», Skype, FreeConference, «Билет в будущее», Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», «Урок цифры».В штатном режиме работает образовательная платформа «Дневник.ру», которую педагоги используют для обмена информацией и своевременной проверки заданий. Также они пользуются электронной почтой и мессенджерами. Родители могут ознакомиться с ходом обучения своих детей в режиме off-line в любое удобное для них время.Учителя активно консультируют школьников и их родителей. Графики консультаций размещены на сайтах саратовских школ, гимназий и лицеев. Для подготовки учеников 11 классов к государственной итоговой аттестации председатели предметных комиссий области запланировали также видеоконсультации по подготовке к ЕГЭ.Кроме этого, с 27 апреля министерство просвещения Российской Федерации совместно с «Триколор ТВ» и Общественным телевидением России запустит телепроекты по данной теме. На ОТР стартует образовательный проект для старшеклассников «Моя школа в online». Расписание трансляций опубликуют в специальном разделе на сайте министерства просвещения и на портале «Российская электронная школа».Педагоги отмечают, что в период дистанционного обучения важно сохранять распорядок дня, чтобы дети не переутомлялись и по завершении самоизоляции без стресса вернулись в привычную среду. На сайте министерства просвещения РФ открыт специальный раздел по организации обучения на дому с использованием дистанционных технологий.