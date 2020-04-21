Театр кукол «Теремок» начинает онлайн-проект «Читаем ваши сказки»
В ближайшие недели артисты театра будут записывать аудиоспектакли по сказкам, которые сочиняют и присылают на электронную почту «Теремка» юные зрители.
- Нам показалось, что сейчас у каждого появилось в распоряжении немного времени на то, чтобы попробовать что-нибудь совершенно новое и вдохновить друг друга, - отметили в "Теремке". - Поэтому театр придумал необычный конкурс, который объединит зрителей и артистов.
Самым интересным авторам подарят билеты с открытой датой, хотя в театре напоминают, что этот проект — в первую очередь дружеский, не соревновательный. Также сообщается, что первый аудиоспектакль «Волшебный фейерверк» уже записан и опубликован на страницах театра в социальных сетях "ВКонтакте" и "Фейсбук".
Кроме того, театр кукол продолжит вести трансляции видеозаписей спектаклей в рамках проекта #скучаемпотеремку. Новое расписание трансляций будет опубликовано в ближайшие дни на сайте театра, а также на страницах в социальных сетях.