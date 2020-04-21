На ПривЖД в особом режиме проводятся предрейсовые медицинские осмотры локомотивных бригад

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По информации службы корпоративных коммуникаций магистрали, работники локомотивных бригад перед входом в медицинский кабинет обрабатывают руки антисептиками. В процессе осмотра локомотивных бригад осуществляется сбор и подробная оценка данных о состоянии их здоровья и людей, с которыми они проживают. Машинистов и их помощников спрашивают о возможных контактах с заболевшими, а также о пребывании в регионах с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Медицинский осмотр проводится с соблюдением дополнительных мер предосторожности. При измерении артериального давления манжету тонометра накладывают на тонкий рукав одежды или на одноразовую салфетку (при отсутствии рубашки с длинным рукавом). Мундштук-воронку алкотестера медики обрабатывают после каждого обследуемого с помощью стерильных марлевых салфеток, смоченных дезинфицирующим средством. Кроме того, всем сотрудникам локомотивных бригад замеряют температуру тела при входе в депо.Все кабинеты предрейсового медицинского осмотра и медицинские пункты вокзалов оснащены средствами индивидуальной защиты медицинского персонала, кожными антисептиками, моющими и дезинфицирующими средствами, а также рециркуляторами для обеззараживания воздуха.Дезинфицирующие мероприятия также проводятся в домах отдыха локомотивных бригад. Их помещения регулярно проветриваются и обрабатываются с помощью спецсредств.