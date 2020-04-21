Саратовские эксперты создали американский аналог тестов - «Петритест»
При использовании «Петритеста» на определение бактерий группы кишечной палочки первые результаты визуализируются уже через 12-24 часа, тогда как классические методы исследования занимают не меньше 72 часов.
Безопасность на пищевом производстве поддерживают разными методами, в том числе, проверяя сырье, оборудование, сотрудников и готовую продукцию на наличие патогенных микроорганизмов.
Наиболее оптимальный способ добиться нормативных показателей – вовремя отслеживать патогенную микрофлору. Первыми помощниками тут являются микробиологические экспресс-тесты. В этом достаточно узкоспециализированном сегменте представлены как российские, так и иностранные производители, у которых можно увидеть различные виды тестов.
Среди отечественных производителей наибольший интерес представляют «Петритесты», разработанные саратовским НПО «Альтернатива». Их довольно часто называют аналогом американских Petrifilm, но специалисты утверждают, что кроме своего назначения и упоминания в названии немецкого бактериолога Юлиуса Петри, у этих тестов не так уж много общего.
Если подробнее изучить российские микробиологические тесты, что в современных условиях более актуально, то главное в «Петритестах» – это быстрота получения результатов, высокая чувствительность и простота использования.
Приведем пример. При использовании «Петритеста» на определение бактерий группы кишечной палочки первые результаты визуализируются уже через 12-24 часа, тогда как классические методы исследования занимают не меньше 72 часов.
Далее: высокая чувствительность среды позволяет определять патоген даже при небольшом обсеменении, а простота использования экономит финансы и время.
И последнее, но не менее важное преимущество «Петритестов» – широкая линейка продукции, начиная от самых востребованных тестов на БГКП, заканчивая моментальными индикаторами на остатки дезинфицирующих и моющих средств.
На правах рекламы
Безопасность на пищевом производстве поддерживают разными методами, в том числе, проверяя сырье, оборудование, сотрудников и готовую продукцию на наличие патогенных микроорганизмов.
Наиболее оптимальный способ добиться нормативных показателей – вовремя отслеживать патогенную микрофлору. Первыми помощниками тут являются микробиологические экспресс-тесты. В этом достаточно узкоспециализированном сегменте представлены как российские, так и иностранные производители, у которых можно увидеть различные виды тестов.
Среди отечественных производителей наибольший интерес представляют «Петритесты», разработанные саратовским НПО «Альтернатива». Их довольно часто называют аналогом американских Petrifilm, но специалисты утверждают, что кроме своего назначения и упоминания в названии немецкого бактериолога Юлиуса Петри, у этих тестов не так уж много общего.
Если подробнее изучить российские микробиологические тесты, что в современных условиях более актуально, то главное в «Петритестах» – это быстрота получения результатов, высокая чувствительность и простота использования.
Приведем пример. При использовании «Петритеста» на определение бактерий группы кишечной палочки первые результаты визуализируются уже через 12-24 часа, тогда как классические методы исследования занимают не меньше 72 часов.
Далее: высокая чувствительность среды позволяет определять патоген даже при небольшом обсеменении, а простота использования экономит финансы и время.
И последнее, но не менее важное преимущество «Петритестов» – широкая линейка продукции, начиная от самых востребованных тестов на БГКП, заканчивая моментальными индикаторами на остатки дезинфицирующих и моющих средств.
На правах рекламы