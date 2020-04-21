Саратовские эксперты создали американский аналог тестов - «Петритест»

просмотров: 155

На правах рекламы

Безопасность на пищевом производстве поддерживают разными методами, в том числе, проверяя сырье, оборудование, сотрудников и готовую продукцию на наличие патогенных микроорганизмов.Наиболее оптимальный способ добиться нормативных показателей – вовремя отслеживать патогенную микрофлору. Первыми помощниками тут являются микробиологические экспресс-тесты. В этом достаточно узкоспециализированном сегменте представлены как российские, так и иностранные производители, у которых можно увидеть различные виды тестов.Среди отечественных производителей наибольший интерес представляют «Петритесты», разработанные саратовским НПО «Альтернатива». Их довольно часто называют аналогом американских Petrifilm, но специалисты утверждают, что кроме своего назначения и упоминания в названии немецкого бактериолога Юлиуса Петри, у этих тестов не так уж много общего.Если подробнее изучить российские микробиологические тесты, что в современных условиях более актуально, то главное в «Петритестах» – это быстрота получения результатов, высокая чувствительность и простота использования.Приведем пример. При использовании «Петритеста» на определение бактерий группы кишечной палочки первые результаты визуализируются уже через 12-24 часа, тогда как классические методы исследования занимают не меньше 72 часов.Далее: высокая чувствительность среды позволяет определять патоген даже при небольшом обсеменении, а простота использования экономит финансы и время.И последнее, но не менее важное преимущество «Петритестов» – широкая линейка продукции, начиная от самых востребованных тестов на БГКП, заканчивая моментальными индикаторами на остатки дезинфицирующих и моющих средств.