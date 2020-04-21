Посадка и высадка пассажиров на станции Ершов в Саратовской области временно прекращена с 18 апреля

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До момента снятия введённых ограничений поезд № 345/346 Адлер – Нижневартовск – Адлер будет останавливаться на ст. Ершов только для технической стоянки.Неиспользованные билеты на бланках можно вернуть в кассах АО "ФПК" без удержания сборов и плат на основании нормативных документов. Для этого необходимо заполнить претензионный лист, иметь при себе оригинал билета и документ, на основании которого он был приобретен. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.Напомним, с 19 апреля на ст. Ершов был введён безостановочный пропуск пригородных поездов. Посадка и высадка пассажиров рельсовых автобусов осуществляется на ближайших к Ершову станциях Плес и Мавринка.Приносим извинения за возможные неудобства. О возобновлении посадки и высадки пассажиров на ст. Ершов будет сообщено дополнительно.