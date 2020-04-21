21 апреля 2020 ВТОРНИК
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19:03 | 20 апреля
Малый и средний бизнес из пострадавших отраслей будет платить только треть процентной ставки по кредитам Сбербанка
17:20 | 20 апреля
Бесплатный доступ к своему сервису предоставляет компания ЛидерТаск
16:30 | 20 апреля
В Саратове 93,2% школьников охвачено электронным дистанционным обучением
15:16 | 20 апреля
Театр кукол «Теремок» начинает онлайн-проект «Читаем ваши сказки»
14:23 | 20 апреля
На ПривЖД в особом режиме проводятся предрейсовые медицинские осмотры локомотивных бригад
13:30 | 20 апреля
Посадка и высадка пассажиров на станции Ершов в Саратовской области временно прекращена с 18 апреля
12:46 | 20 апреля
Саратовские эксперты создали американский аналог тестов - «Петритест»
12:36 | 20 апреля
В Энгельсском районе откроется обсерватор для вернувшихся из-за границы граждан
11:28 | 20 апреля
На сайте «ПроДокторов» рассказывается о принятых в клиниках мероприятиях для борьбы с коронавирусом
10:12 | 20 апреля
Временно отменяется остановка пригородных поездов на станции Ершов
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На сайте «ПроДокторов» рассказывается о принятых в клиниках мероприятиях для борьбы с коронавирусом

Новости
На сайте «ПроДокторов» рассказывается о принятых в клиниках мероприятиях для борьбы с коронавирусом


В условиях борьбы с коронавирусом особенную цену приобретает информация. Негативный новостной фон усугубляет боязнь людей идти в клинику. Им становится сложно найти безопасное медицинское учреждение. Особенно от этого страдают люди с хроническими заболеваниями, которые без своевременного медицинского обследования могут претерпевать сезонные обострения, находясь дома, что опасно и может привести к развитию осложнений. А ведь для них в условиях пандемии крайне важно проведение профилактических осмотров, обследований и консультаций.

Оперативно реагируя на актуальное положение дел, популярный медицинский портал «ПроДокторов» опубликовал на своих страницах перечень клиник, в которых приняты меры по предотвращению распространения COVID-19 с полным описанием внедренных мероприятий. Специалисты сайта на регулярной основе обновляют этот список. На странице отдельно взятой клиники посетители могут видеть, как она работает в условиях борьбы с коронавирусом. Это дает возможность принять взвешенное решение о посещении конкретного медицинского учреждения.