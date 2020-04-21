На сайте «ПроДокторов» рассказывается о принятых в клиниках мероприятиях для борьбы с коронавирусом
В условиях борьбы с коронавирусом особенную цену приобретает информация. Негативный новостной фон усугубляет боязнь людей идти в клинику. Им становится сложно найти безопасное медицинское учреждение. Особенно от этого страдают люди с хроническими заболеваниями, которые без своевременного медицинского обследования могут претерпевать сезонные обострения, находясь дома, что опасно и может привести к развитию осложнений. А ведь для них в условиях пандемии крайне важно проведение профилактических осмотров, обследований и консультаций.
Оперативно реагируя на актуальное положение дел, популярный медицинский портал «ПроДокторов» опубликовал на своих страницах перечень клиник, в которых приняты меры по предотвращению распространения COVID-19 с полным описанием внедренных мероприятий. Специалисты сайта на регулярной основе обновляют этот список. На странице отдельно взятой клиники посетители могут видеть, как она работает в условиях борьбы с коронавирусом. Это дает возможность принять взвешенное решение о посещении конкретного медицинского учреждения.