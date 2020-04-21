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В Энгельсском районе откроется обсерватор для вернувшихся из-за границы граждан

Новости
В Энгельсском районе откроется обсерватор для вернувшихся из-за границы граждан

Он будет работать на базе дома отдыха «Ударник» в селе Шумейка.

По информации пресс службы губернатора, пятницу, 17 апреля, губернатор Валерий Радаев осмотрел территорию и главный корпус учреждения. На первом этаже обустроена "чистая зона", где будут работать и жить 13 медицинских специалистов, на втором этаже - комнаты для проживающих в обсерваторе.

- В доме отдыха сделан большой объем работ с учётом санитарных требований. Мы выполняем взятые на себя обязательства - развернуть 1200 коек и сделать обсерватор для наших жителей, вновь прибывающих из-за границы. Обсерватор здесь должен быть готов уже в понедельник, - отметил глава региона.

Обсерватор предназначен для размещения лиц, вернувшихся на территорию России из-за границы, или контактных с ними лиц, не имеющих возможности самоизолироваться в домашних условиях.

На сегодняшний день в «Ударнике» планируется подготовить 200 мест в трех корпусах. В настоящее время завершается благоустройство территории учреждения, корпуса готовы к приему людей.