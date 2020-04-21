Временно отменяется остановка пригородных поездов на станции Ершов

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По информации пресс-службы ПривЖД, на ст. Ершов организован безостановочный пропуск пригородных поездов. Посадка и высадка пассажиров осуществляется на ближайших к Ершову станциях Плес и Мавринка. В связи с этим изменится расписание следующих пригородных поездов:– № 6022 Саратов-1 – Ершов отправлением со ст. Саратов-1 по средам, пятницам и воскресеньям в 17:46, прибытием на конечную ст. Плес (вместо ст. Ершов) в 20:18;– № 6024 Ершов – Озинки отправлением со ст. Плес (вместо ст. Ершов) по средам, пятницам и воскресеньям в 20:19, прибытием на конечную ст. Озинки в 22:47;– № 6023 Озинки – Ершов отправлением со ст. Озинки по четвергам, субботам и понедельникам в 03:54, прибытием на конечную ст. Плес (вместо ст. Ершов) в 06:23;– № 6021 Ершов – Саратов-1 отправлением со ст. Плес (вместо ст. Ершов) по четвергам, субботам и понедельникам в 06:24, прибытием на конечную ст. Саратов-1 в 08:45.Пассажиров просят ознакомиться с расписанием поездов и спланировать свою поездку. Подробную информацию о расписании движения пригородных поездов и правилах перевозок пассажиров можно узнать на сайте пригородной компании АО «Саратовская ППК»: www.sarppk.ru, на информационных стендах билетных касс, по телефону единого информационного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный) или через мобильные приложения «Пригород» и «РЖД Пассажирам».