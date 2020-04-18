KAMA TYRES взяли 1 и 3 место рейтинга «Мосавтошина»
В Топ-3 рейтинга одного из крупнейших российских интернет-магазинов «Мосавтошина» вошли сразу 2 модели производства Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES.
Первое место эксперты отдали летней легковой шине Viatti Strada Asimmetrico. Линейка спроектирована с учетом особенностей российских дорог и является оптимальным вариантом для эксплуатации в городских условиях и при движении по автомагистралям.
Тимур Шарипов, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама», отмечает, что «комфорт при движении, надежность и долговечность эти шины гарантируют всей своей конструкцией, от специальной комбинации разных смесей резины при изготовлении до многочисленных нюансов дизайна и рисунка протектора». Он также уточняет, что Viatti Strada Asimmetrico поставляется на первичную комплектацию, собираемых в России автомобилей зарубежных марок.
Автомобилисты и эксперты «Мосавтошина» высоко оценили характеристики и практичность этой линейки. «Viatti Strada Asimmetrico, пожалуй, самый интересный вариант шин из шин, произведенных в РФ. Шина имеет высокие характеристики, но больше тут привлекает то, что на нашем сайте, автовладельцы оставили почти 700 отзывов! При этом средний бал 4 звезды из 5 возможных. Если у вас остались сомнения, заходите на наш сайт для ознакомления с реальным опытом других пользователей», – отметили в своей рекомендации эксперты «Мосавтошина».
Третье место рейтинга «Мосавтошина» занимает Кама Евро 129.
Источник: https://www.instagram.com/p/B-hW416Dm1u/
Первое место эксперты отдали летней легковой шине Viatti Strada Asimmetrico. Линейка спроектирована с учетом особенностей российских дорог и является оптимальным вариантом для эксплуатации в городских условиях и при движении по автомагистралям.
Тимур Шарипов, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама», отмечает, что «комфорт при движении, надежность и долговечность эти шины гарантируют всей своей конструкцией, от специальной комбинации разных смесей резины при изготовлении до многочисленных нюансов дизайна и рисунка протектора». Он также уточняет, что Viatti Strada Asimmetrico поставляется на первичную комплектацию, собираемых в России автомобилей зарубежных марок.
Автомобилисты и эксперты «Мосавтошина» высоко оценили характеристики и практичность этой линейки. «Viatti Strada Asimmetrico, пожалуй, самый интересный вариант шин из шин, произведенных в РФ. Шина имеет высокие характеристики, но больше тут привлекает то, что на нашем сайте, автовладельцы оставили почти 700 отзывов! При этом средний бал 4 звезды из 5 возможных. Если у вас остались сомнения, заходите на наш сайт для ознакомления с реальным опытом других пользователей», – отметили в своей рекомендации эксперты «Мосавтошина».
Третье место рейтинга «Мосавтошина» занимает Кама Евро 129.
Источник: https://www.instagram.com/p/B-hW416Dm1u/