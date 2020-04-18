GlobalMsk.ru: в топ-10гендиректоров РФ включен глава RU TALKS Алексей Архипов
Издание GlobalMsk.ru включило в топ-10 генеральных директоров России Алексея Архипова – главу ведущего бизнес-сообщества страны RU TALKS.
Основатель ведущего бизнес-сообщества России: RU TALKS Алексей Архипов выступает учредителем CEO RUSSIA AWARDS-2020 – национальной премии для владельцев бизнеса и топ-менеджеров, а также имеет звание лауреата премии «Человек года-2019».
Алексей Архипов обладает значительным опытом руководящей работы в таких крупных компаниях, как «Уралхим», «Норильский Никель», «Базовый элемент». Ранее он также занимал пост председателя Совета директоров государственной корпорации. В настоящее время является членом реестра независимых директоров РСПП и членом попечительского совета Федерации Боевого САМБО России.