18 апреля 2020 СУББОТА
Новости
12:17 | 18 апреля
KAMA TYRES взяли 1 и 3 место рейтинга «Мосавтошина»
22:41 | 17 апреля
Отправка писем и малогабаритных посылок с вокзалов ПривЖД выросла вдвое в январе-марте
22:36 | 17 апреля
Железнодорожный переезд в Заводском районе Саратова будет временно закрыт в ночь с 23 на 24 апреля
22:34 | 17 апреля
GlobalMsk.ru: в топ-10гендиректоров РФ включен глава RU TALKS Алексей Архипов
15:21 | 17 апреля
В Саратове завершается отопительный сезон
14:28 | 17 апреля
Евгений Бикташев удостоен медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени"
13:40 | 17 апреля
Утверждено более 166 тысяч пропусков для саратовцев
12:27 | 17 апреля
В Правительстве Саратовской области произошли кадровые изменения
11:20 | 17 апреля
Футболисты «Сокола» проводят тренировки дома
10:13 | 17 апреля
Михаил Исаев пригласил саратовцев к диалогу в прямом эфире
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
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Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
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«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
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Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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GlobalMsk.ru: в топ-10гендиректоров РФ включен глава RU TALKS Алексей Архипов

Новости
GlobalMsk.ru: в топ-10гендиректоров РФ включен глава RU TALKS Алексей Архипов

Издание GlobalMsk.ru включило в топ-10 генеральных директоров России Алексея Архипова – главу ведущего бизнес-сообщества страны RU TALKS.

Основатель ведущего бизнес-сообщества России: RU TALKS Алексей Архипов выступает учредителем CEO RUSSIA AWARDS-2020 – национальной премии для владельцев бизнеса и топ-менеджеров, а также имеет звание лауреата премии «Человек года-2019».

Алексей Архипов обладает значительным опытом руководящей работы в таких крупных компаниях, как «Уралхим», «Норильский Никель», «Базовый элемент». Ранее он также занимал пост председателя Совета директоров государственной корпорации. В настоящее время является членом реестра независимых директоров РСПП и членом попечительского совета Федерации Боевого САМБО России.