17 апреля 2020 ПЯТНИЦА
Новости
15:21 | 17 апреля
В Саратове завершается отопительный сезон
14:28 | 17 апреля
Евгений Бикташев удостоен медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени"
13:40 | 17 апреля
Утверждено более 166 тысяч пропусков для саратовцев
12:27 | 17 апреля
В Правительстве Саратовской области произошли кадровые изменения
11:20 | 17 апреля
Футболисты «Сокола» проводят тренировки дома
10:13 | 17 апреля
Михаил Исаев пригласил саратовцев к диалогу в прямом эфире
09:00 | 17 апреля
Саратову будет выделен 1 млрд рублей на ремонт дорог
21:20 | 16 апреля
«Скорая помощь» может получить бесплатное ТО в автосервисах Uremont
19:00 | 16 апреля
Сбербанк отменяет плату за использование дистанционного сервиса по возмещению налогов из бюджета
16:17 | 16 апреля
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Утверждено более 166 тысяч пропусков для саратовцев

Новости


Руководители саратовских организаций продолжают подавать заявки на утверждение пропусков в период самоизоляции, в том числе и в электронном виде.

В мэрии и районных администрациях уже оформили более 166 тысяч таких документов.

По состоянию на утро 17 апреля, специалисты приняли заявки от 13 315 организаций, запросы от 12 349 на выдачу пропусков были удовлетворены.

Количество утверждённых документов в электронном виде составило 15 709.

В процессе утверждения пропусков было задействовано 28 сотрудников администраций всех районов города и мэрии Саратова.