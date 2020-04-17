Утверждено более 166 тысяч пропусков для саратовцев
Руководители саратовских организаций продолжают подавать заявки на утверждение пропусков в период самоизоляции, в том числе и в электронном виде.
В мэрии и районных администрациях уже оформили более 166 тысяч таких документов.
По состоянию на утро 17 апреля, специалисты приняли заявки от 13 315 организаций, запросы от 12 349 на выдачу пропусков были удовлетворены.
Количество утверждённых документов в электронном виде составило 15 709.
В процессе утверждения пропусков было задействовано 28 сотрудников администраций всех районов города и мэрии Саратова.