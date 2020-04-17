В Правительстве Саратовской области произошли кадровые изменения
Губернатор области Валерий Радаев с 17.04.2020 принял кадровые решения:
Исполняющим обязанности зампреда Правительства области назначена Седова Ирина Владимировна. На неё возложены обязанности курирования вопросов образования, здравоохранения, культуры, комиссии по делам несовершеннолетних.
Исполняющим обязанности зампреда Правительства области - министра труда и социальной защиты назначен Наумов Сергей Юрьевич. Он будет курировать вопросы сферы занятости и соцразвития, молодёжной политики и спорта, туризма.
Соответствующие документы по кандидатурам Губернатор внёс на рассмотрение депутатов Саратовской областной Думы.