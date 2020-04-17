17 апреля 2020 ПЯТНИЦА
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11:20 | 17 апреля
Футболисты «Сокола» проводят тренировки дома
10:13 | 17 апреля
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09:00 | 17 апреля
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Футболисты «Сокола» проводят тренировки дома

Новости / Спорт
Футболисты «Сокола» проводят тренировки дома


Пока продолжается вынужденная пауза в Фонбет-Первенстве ПФЛ, вызванная пандемией коронавируса, футболисты «Сокола» в условиях самоизоляции занимаются по индивидуальным программам, составленным тренерским штабом, сообщает министерство молодежной политики и спорта области.

Свои тренировки выложили Ярослав Краснов и Александр Столяренко.

«Всем неравнодушным к нашему родному «Соколу» хотелось бы сказать, что этот непростой период мы пройдем все вместе. Я уверен, что чемпионат продолжится и мы займем первое место. Желаю в это непростое время сохранить здоровье в порядке!», - написал полузащитник команды Александр Столяренко.