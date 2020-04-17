Футболисты «Сокола» проводят тренировки дома
Пока продолжается вынужденная пауза в Фонбет-Первенстве ПФЛ, вызванная пандемией коронавируса, футболисты «Сокола» в условиях самоизоляции занимаются по индивидуальным программам, составленным тренерским штабом, сообщает министерство молодежной политики и спорта области.
Свои тренировки выложили Ярослав Краснов и Александр Столяренко.
«Всем неравнодушным к нашему родному «Соколу» хотелось бы сказать, что этот непростой период мы пройдем все вместе. Я уверен, что чемпионат продолжится и мы займем первое место. Желаю в это непростое время сохранить здоровье в порядке!», - написал полузащитник команды Александр Столяренко.