Михаил Исаев пригласил саратовцев к диалогу в прямом эфире

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«Современные технологии дают нам возможность не прекращать наше общение даже сейчас. Вы продолжаете обращаться ко мне в социальных сетях, сообщать о проблемах, с которыми сталкиваетесь, делитесь со мной позитивными изменениями и просто радостными событиями. Пришло время пообщаться с вами в формате открытого диалога. Завтра в 15.00 часов я выйду в прямой эфир на своей странице в Инстаграм, отвечу на ваши вопросы, расскажу о текущем положении дел в Саратове», - написал глава областного центра.Участие в трансляции также примут заместители главы муниципального образования и главы районных администраций. Михаил Исаев попросил горожан оставлять в комментариях интересующие темы.