Саратову будет выделен 1 млрд рублей на ремонт дорог

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В четверг, 16 апреля, глава региона провел встречу с и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Алексеем Зайцевым, в ходе которой обсуждался вопрос ремонтных работ на улицах и тротуарах Саратова.- За последние годы мы привели в нормативное состояние часть городских улиц по программе «Безопасные и качественные дороги». В этом году по проекту Саратов получил 1 млрд рублей. Из этих денег 600 млн рублей ушло на Трофимовский мост, а на дороги осталось меньше средств. Поэтому считаю необходимым выделить Саратову из областного бюджета 1 млрд рублей на укрепление дорожной сети, - отметил Валерий Радаев.Губернатор поручил министерству транспорта и дорожного хозяйства изыскать возможность дополнительного финансирования областного центра по этому направлению. Он также поставил задачу перед городской властью – подготовить перечень дорог, которые в первую очередь нуждаются в ремонте.