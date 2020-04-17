«Скорая помощь» может получить бесплатное ТО в автосервисах Uremont
Крупнейший в России онлайн-автосервис Uremont предоставил машинам скорой помощи возможность получать техническое обслуживание бесплатно.
В сложной ситуации с пандемией COVID-19 Uremont также предложила компаниям-автосервисам бесплатную юридическую помощь, а пенсионерам старше 65 лет и медицинским работникам – скидку 50% на техобслуживание.
В компании пояснили: машины скорой помощи не обслуживаются в частных мастерских, но в автосервисах, подключенных к Uremont, они все равно смогут получить ТО бесплатно. Эту процедуру водителям медицинских машин не нужно будет специально согласовывать – сервисы Uremont примут их по всем вопросам ТО.
Еще одна мера поддержки Uremont – юридическое сопровождение и бесплатная консультационная помощь бизнесу по ремонту автомобилей. Также компания приглашает подключаться к своей системе бесплатно новые СТО, отменяя комиссию на обслуживание.
В сложной ситуации с пандемией COVID-19 Uremont также предложила компаниям-автосервисам бесплатную юридическую помощь, а пенсионерам старше 65 лет и медицинским работникам – скидку 50% на техобслуживание.
В компании пояснили: машины скорой помощи не обслуживаются в частных мастерских, но в автосервисах, подключенных к Uremont, они все равно смогут получить ТО бесплатно. Эту процедуру водителям медицинских машин не нужно будет специально согласовывать – сервисы Uremont примут их по всем вопросам ТО.
Еще одна мера поддержки Uremont – юридическое сопровождение и бесплатная консультационная помощь бизнесу по ремонту автомобилей. Также компания приглашает подключаться к своей системе бесплатно новые СТО, отменяя комиссию на обслуживание.