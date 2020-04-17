17 апреля 2020 ПЯТНИЦА
Новости
21:20 | 16 апреля
«Скорая помощь» может получить бесплатное ТО в автосервисах Uremont
19:00 | 16 апреля
Сбербанк отменяет плату за использование дистанционного сервиса по возмещению налогов из бюджета
16:17 | 16 апреля
Уровень травматизма на ПривЖД снижен в четыре раза в январе-марте
15:30 | 16 апреля
Мастерскую по изготовлению защитных масок организовали в моторвагонном депо Анисовка
14:47 | 16 апреля
В настоящее время в 18 дошкольных учреждениях открылись 22 дежурные группы
13:58 | 16 апреля
В Саратовской области участились случаи загорания сухой травы
13:00 | 16 апреля
Саратовские полицейские получили право составлять протоколы на гадалок и авторов нецензурных надписей
11:54 | 16 апреля
Саратовский областной центр народного творчества продолжает работу в дистанционном режиме
10:30 | 16 апреля
На ПривЖД снизились случаи вандализма
09:46 | 16 апреля
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«Скорая помощь» может получить бесплатное ТО в автосервисах Uremont

Новости
Крупнейший в России онлайн-автосервис Uremont предоставил машинам скорой помощи возможность получать техническое обслуживание бесплатно.

В сложной ситуации с пандемией COVID-19 Uremont также предложила компаниям-автосервисам бесплатную юридическую помощь, а пенсионерам старше 65 лет и медицинским работникам – скидку 50% на техобслуживание.
В компании пояснили: машины скорой помощи не обслуживаются в частных мастерских, но в автосервисах, подключенных к Uremont, они все равно смогут получить ТО бесплатно. Эту процедуру водителям медицинских машин не нужно будет специально согласовывать – сервисы Uremont примут их по всем вопросам ТО.
Еще одна мера поддержки Uremont – юридическое сопровождение и бесплатная консультационная помощь бизнесу по ремонту автомобилей. Также компания приглашает подключаться к своей системе бесплатно новые СТО, отменяя комиссию на обслуживание.

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