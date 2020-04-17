Уровень травматизма на ПривЖД снижен в четыре раза в январе-марте
По итогам 1 квартала 2020 года на полигоне Приволжской железной дороги зафиксировано снижение количества несчастных случаев в зоне движения поездов.
В январе-марте было смертельно травмировано 2 человека. Случаев травмирования несовершеннолетних не зафиксировано. За аналогичный период прошлого года в транспортных происшествиях пострадали 8 человек, 4 погибли.
Основной причиной травмирования граждан по-прежнему остается хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах.
Приволжская железная дорога призывает граждан к повышенной бдительности вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры и соблюдению правил поведения на железной дороге.