Мастерскую по изготовлению защитных масок организовали в моторвагонном депо Анисовка
В моторвагонном депо Анисовка Саратовского региона ПривЖД организована мастерская по изготовлению многоразовых защитных масок. Она создана на базе производственного участка, специализирующегося на пошиве чехлов для пассажирских сидений. Производство 6- и 8-слойных масок ведётся по стандартам, соответствующим рекомендациям Роспотребнадзора.
С начала апреля в мастерской произведено около 1000 защитных масок. Все они предназначены для сотрудников предприятия, но в первую очередь – для локомотивных бригад, которые выходят в рейсы в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Кроме того, для дополнительной защиты сотрудников и санитарной обработки помещений в депо сформирован запас антисептических и дезинфицирующих средств.