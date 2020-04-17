В настоящее время в 18 дошкольных учреждениях открылись 22 дежурные группы
Сегодня, 16 апреля, саратовцы привели в детские сады 193 ребенка.
В настоящее время в 18 дошкольных учреждениях открылись 22 дежурные группы.
Дети, которых приводят в дошкольные учреждения, проходят стандартный утренний фильтр, им измеряют температуру и только после этого принимают в группы.
Помещения проходят процедуры дезинфекции в полном соответствии с требованиями СанПиН, в них регулярно осуществляются проветривание и кварцевание при помощи устройств, безопасных для использования там, где присутствуют дети.