В Саратовской области участились случаи загорания сухой травы

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15 апреля в 09.30 на пульт «01» города Энгельс поступил сигнал о пожаре в частном доме между селами Терновка и Квасниковка. Площадь пожара составила 96 квадратных метров. На тушение выезжала 1 единица техники, 5 человек личного состава.В 12 ч. 35 м. на пульт «01» города Пугачев поступил сигнал о загорании травы и дачи в поселке Заволжский. Горела трава на площади 500 квадратных метров и дача на площади 24 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 5 человек личного состава.В Новоузенске начался пожар на улице Чернышевского. Горели 3 сарая и камыш. Площадь горения камыша составила 1000 кв.м., а сараев 43 кв.м. На тушение выезжали 6 единиц техники, 24 человека личного состава.В 23.00 на пульт «01» города Энгельса поступил сигнал о загорании сарая и двух надворных построек на ул. Степной. Площадь пожара составила 22 квадратных метра. На тушение выезжали 2 единицы техники, 10 человек личного состава.