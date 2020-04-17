Саратовские полицейские получили право составлять протоколы на гадалок и авторов нецензурных надписей
Вступило в силу соглашение между МВД РФ и правительством Саратовской области о передаче полицейским части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность.
По данному соглашению сотрудники полиции имеют право составить протоколы об административных правонарушениях по статьям закона №104-ЗСО «Об административных правонарушениях на территории Саратовской области». К ним относятся нарушения тишины и покоя, навязчивое обращение с целью гадания и попрошайничество, несение нецензурных и оскорбительных надписей, нахождение в общественных местах собак без поводка и намордника, отправление естественных надобностей в общественных местах, не приспособленных для этой цели.
Саратовцев просят соблюдать правила и нормы, предусмотренные правовыми актами области и органов местного самоуправления.