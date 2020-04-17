17 апреля 2020 ПЯТНИЦА
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13:00 | 16 апреля
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11:54 | 16 апреля
Саратовский областной центр народного творчества продолжает работу в дистанционном режиме
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Саратовский областной центр народного творчества продолжает работу в дистанционном режиме

Новости


В Саратовском областном центре народного творчества имени Л.А.Руслановой из-за ситуации с коронавирусом временно отменено проведение массовых мероприятий и приостановлено обучение в кружках и студиях.

В условиях самоизоляции руководители и преподаватели творческих коллективов проводят занятия удаленно.

Два раза в неделю творческие задания на свободные темы, ссылки на видеоуроки из Интернета получают участники изостудии «Палитра» и кружка рисования «Акварель». Руководитель Вераника Ильинична Павлик обучает своих подопечных урокам по светотени, пропорции, пейзажам и регулярно получает от них обратную связь по социальным сетям ВК и Инстаграм.

Руководитель Мария Александровна Зеленцова и педагог Наталия Викторовна Зверкова еженедельно проводят он-лайн занятия для участников «Народного самодеятельного коллектива» театра-студии «Детский человек» по сценической речи, актерскому мастерству и сценическому движению. Дети разучивают стихи, смотрят он-лайн трансляции и записи спектаклей различных театров и затем обсуждают постановки. Кроме того, педагоги проводят с ребятами беседы о памятных датах нашей страны, таких как День Космонавтики, День Победы и т.п.

Аккомпаниатор «Народного самодеятельного коллектива» ансамбля современного эстрадного танца «Long way» и Школы современной хореографии «Империя танца» Арина Дмитриевна Дементьева еженедельно проводит для участников занятия по Скайпу, направленные на поддержание физической формы и повторение изученного материала.

Руководитель студии эстрадного танца «Лазурит» Мария Владимировна Филатова каждую неделю записывает видеоуроки для своих учениц и регулярно проверяет их видеоотчёты о проделанной работе.

Не отстают от хореографических и театральных кружков Центра народного творчества и вокальные. Хормейстер Татьяна Андреевна Ходырева проводит дистанционные занятия с солистами «Народного самодеятельного коллектива» ансамбля песни «Микрофон», на которых ребята повторяют изученный репертуар, а также выполняют домашние задания с предоставлением видеоотчётов.

Режиссёр Народного театра драмы «Пятое время года» Наталья Алексеевна Иванова занимается с актёрами по индивидуальному графику. В настоящее время коллектив готовится ко Дню Победы, а также к выступлению на Международном фестивале «Театральные витражи», который состоится в г. Москве. Участники старшей и младшей групп подготавливают композицию по письмам-воспоминаниям под названием «Свидетели войны».