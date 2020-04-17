На ПривЖД снизились случаи вандализма

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По информации пресс-службы Приволжской магистрали, в числе произошедших нарушений – обкидывание поездов камнями и битьё линз светофоров (по два факта). В большинстве случаев нарушителями становились неработающие граждане и подростки.Количество хищений имущества компании на объектах ПривЖД в январе-марте сократилось на 5,4% и составило 70 случаев. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года уменьшилось количество хищений нефтепродуктов, деталей верхнего строения пути и элементов подвижного состава. Кроме того, за первые три месяца 2020 года было зарегистрировано 22 акта незаконного вмешательства в деятельность железнодорожного транспорта. В числе допущенных нарушений – оставление бесхозных предметов, ложное сообщение о минировании, наложение посторонних предметов на рельсы и т.п.С целью предупреждения и пресечения противоправной деятельности на полигоне Приволжской железной дороге реализуется комплекс мероприятий. В их основе – утвержденный план действий, разработанный Приволжским региональным центром безопасности совместного с Управлением МВД России на транспорте по Приволжскому федеральному округу, филиалом ФГП ВО ЖДТ России на Приволжской железной дороге и компаниями-перевозчиками.Железнодорожники напоминают, что любое незаконное вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта негативно отражается на работе магистрали, в том числе может отрицательно повлиять на движение пассажирских поездов пригородного и дальнего сообщения. Данные действия преследуются по закону и влекут за собой административную или уголовную ответственность.