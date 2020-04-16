Вячеслав Кантор и Ульям Поттер рассказали об опасности случайного ядерного удара
«Опасность заключается не в преднамеренном применении ядерного оружия, а в том, что война возможна из-за человеческой ошибки, системной ошибки, недопонимания или просчётов.
- Риски усиливаются новыми кибертехнологиями», - говорит президент Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы Вячеслав Кантор в ответ на вопрос о реальности современного ядерного конфликта.
По мнению Вячеслава Кантора, сегодня вероятность ядерной катастрофы даже выше, чем во времена «холодной войны»: «Деградация стратегической стабильности в сочетании с распадом основных договоров по контролю над вооружениями происходит одновременно с накоплением кризисов и войн по всей планете, которые могут привести к неконтролируемой эскалации и рискам».
Член Наблюдательного совета Люксембургского форума Уильям Поттер, директор Центра по изучению проблем нераспространения им. Дж.Мартина и профессор Монтерейского института международных исследований, считает одним из возможных вариантов эскалации обмена ядерными ударами провокацию со стороны террористов. Причём самим террористам даже не обязательно для этого обладать ядерным оружием, отмечает эксперт в интервью, опубликованном на канале Люксембургского форума на YouTube. В качестве примера подобных опасных ошибок Уильям Поттер приводит случай 1995 года, когда запущенная Норвегией многоступенчатая исследовательская ракета была на короткое время интерпретирована российской системой оперативного управления как запуск баллистической ракеты с американской подводной лодки.
Полная версия интервью Уильяма Поттера, затрагивающего многие проблемы современной международной безопасности и стабильности:
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=h_2HUp8on4A
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Международный Люксембургский форум по предотвращению ядерной катастрофы (http://www.luxembourgforum.org/) создан решением Международной конференции по предотвращению ядерной катастрофы, состоявшейся 24-25 мая 2007 года в Люксембурге. Он является одной из наиболее крупных неправительственных организаций, объединяющих ведущих мировых экспертов в области нераспространения ядерного оружия, сокращения и ограничения вооружений.
Основные задачи Форума:
- Содействие процессу ограничения и сокращения вооружений, противодействие нарастающим угрозам режиму нераспространения и размыванию основ Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) включая предотвращение роста ядерного терроризма и попыток отдельных стран получить доступ к ядерным материалам и технологиям.
- Укрепление глобального мира и безопасности путем использования новых подходов и разработки практически ориентированных предложений для политических лидеров по ключевым аспектам ядерного нераспространения и контроля над вооружениями.
В 2017 году форум отпраздновал свой 10-летний юбилей. С момента своего образования Люксембургский форум провёл почти 30 конференций, семинаров и рабочих встреч в Москве, Вашингтоне, Люксембурге, Берлине, Риме, Вене, Париже, Праге, Женеве, Брюсселе, Варшаве, Стокгольме и др. городах.
Результатами анализа экспертов Люксембургского форума всегда были декларации и обращения к лидерам ведущих государств, в ООН, МАГАТЭ, в другие международные органы с конкретными предложениями и рекомендации по направлениям решения критических ситуаций. Как правило, они встречают живой интерес со стороны своих адресатов, о чём свидетельствуют их регулярные ответы. Члены Наблюдательного совета Форума также формируют ежегодные оценки его работы и ставят актуальные задачи для дальнейшего анализа.
- Риски усиливаются новыми кибертехнологиями», - говорит президент Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы Вячеслав Кантор в ответ на вопрос о реальности современного ядерного конфликта.
По мнению Вячеслава Кантора, сегодня вероятность ядерной катастрофы даже выше, чем во времена «холодной войны»: «Деградация стратегической стабильности в сочетании с распадом основных договоров по контролю над вооружениями происходит одновременно с накоплением кризисов и войн по всей планете, которые могут привести к неконтролируемой эскалации и рискам».
Член Наблюдательного совета Люксембургского форума Уильям Поттер, директор Центра по изучению проблем нераспространения им. Дж.Мартина и профессор Монтерейского института международных исследований, считает одним из возможных вариантов эскалации обмена ядерными ударами провокацию со стороны террористов. Причём самим террористам даже не обязательно для этого обладать ядерным оружием, отмечает эксперт в интервью, опубликованном на канале Люксембургского форума на YouTube. В качестве примера подобных опасных ошибок Уильям Поттер приводит случай 1995 года, когда запущенная Норвегией многоступенчатая исследовательская ракета была на короткое время интерпретирована российской системой оперативного управления как запуск баллистической ракеты с американской подводной лодки.
Полная версия интервью Уильяма Поттера, затрагивающего многие проблемы современной международной безопасности и стабильности:
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=h_2HUp8on4A
* * *
Международный Люксембургский форум по предотвращению ядерной катастрофы (http://www.luxembourgforum.org/) создан решением Международной конференции по предотвращению ядерной катастрофы, состоявшейся 24-25 мая 2007 года в Люксембурге. Он является одной из наиболее крупных неправительственных организаций, объединяющих ведущих мировых экспертов в области нераспространения ядерного оружия, сокращения и ограничения вооружений.
Основные задачи Форума:
- Содействие процессу ограничения и сокращения вооружений, противодействие нарастающим угрозам режиму нераспространения и размыванию основ Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) включая предотвращение роста ядерного терроризма и попыток отдельных стран получить доступ к ядерным материалам и технологиям.
- Укрепление глобального мира и безопасности путем использования новых подходов и разработки практически ориентированных предложений для политических лидеров по ключевым аспектам ядерного нераспространения и контроля над вооружениями.
В 2017 году форум отпраздновал свой 10-летний юбилей. С момента своего образования Люксембургский форум провёл почти 30 конференций, семинаров и рабочих встреч в Москве, Вашингтоне, Люксембурге, Берлине, Риме, Вене, Париже, Праге, Женеве, Брюсселе, Варшаве, Стокгольме и др. городах.
Результатами анализа экспертов Люксембургского форума всегда были декларации и обращения к лидерам ведущих государств, в ООН, МАГАТЭ, в другие международные органы с конкретными предложениями и рекомендации по направлениям решения критических ситуаций. Как правило, они встречают живой интерес со стороны своих адресатов, о чём свидетельствуют их регулярные ответы. Члены Наблюдательного совета Форума также формируют ежегодные оценки его работы и ставят актуальные задачи для дальнейшего анализа.