16 апреля 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
21:29 | 15 апреля
Вячеслав Кантор и Ульям Поттер рассказали об опасности случайного ядерного удара
21:23 | 15 апреля
О выделении 10,5 млрд рублей на борьбу с пандемией сообщил «Норникель»
15:35 | 15 апреля
Афиша онлайн-трансляций театральных постановок на сегодня, 15 апреля
14:42 | 15 апреля
Конкурс «Весна Победы» проходит в рамках Детских и юношеских ассамблей искусств – 2020 и посвящен 75-летию Победы
13:53 | 15 апреля
Саратовские медики призывают дачников помнить об опасности заразиться коронавирусной инфекцией
12:45 | 15 апреля
На переездах ПривЖД не допущено ни одного ДТП в январе-марте
11:30 | 15 апреля
ОАО «РЖД» предоставило скидки до 42,5% на перевозки ряда социально значимых грузов в крытых вагонах
10:16 | 15 апреля
Региональное МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных условиях
09:00 | 15 апреля
Пассажирам электричек напоминают о необходимой социальной дистанции
16:00 | 14 апреля
В период нерабочих дней отделения "Почты России" будут открыты для посетителей
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
Подробнее
Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
Подробнее
«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
Подробнее
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

О выделении 10,5 млрд рублей на борьбу с пандемией сообщил «Норникель»

Новости
О выделении 10,5 миллиардов рублей на борьбу с пандемией коронавируса объявила возглавляемая известным предпринимателем и меценатом Владимиром Потаниным компания «Норильский никель».

О выделении 10,5 млрд рублей на борьбу с пандемией сообщил «Норникель»

На развитие медицинской инфраструктуры, закупку средств индивидуальной защиты, а также медицинского оборудования в городах, где работает компания, уже в апреле этого года будет направлено около 3 млрд рублей. В настоящее время в медучреждения поставлены крупная партия медицинских препаратов, аппаратура для оказания экстренной помощи и реанимации, тест-системы для выявления вируса.
Металлургический гигант предложил малому и среднему бизнесу действенные меры финансовой поддержки. Для арендующих у «Норникеля» площади более ста предприятиям компания предоставила арендные каникулы. Шестимесячная отсрочка по кредитам дана предпринимателям, ранее выигравшим гранты ГМК в рамках корпоративной программы «Мир новых возможностей» на социальный бизнес.
Большие усилия компания предпринимает, увеличивая в региональных больницах количество коек для инфицированных коронавирусом. Сто пациентов уже готовы принять в инфекционном отделении городской больницы Норильска. Количество мест может быть быстро увеличено в 10 раз при неблагоприятном развитии обстановки. Для размещения больных «Норникель» передал корпоративный профилакторий «Кольский» на 120 мест на Кольском полуострове, а также провел соответствующую подготовку в Мончегорске и Печенгском районе.
«Норникель» поддерживает и собственных сотрудников. Еще в марте были переведены на удаленную работу с сохранением зарплаты многие работники. Тем, кто не может по объективным причинам работать удаленно, также гарантирован 100% заработок. Всем сотрудникам, работающим в непрерывно действующих подразделениях компании, производятся доплаты.

Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код