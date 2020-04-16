О выделении 10,5 млрд рублей на борьбу с пандемией сообщил «Норникель»

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На развитие медицинской инфраструктуры, закупку средств индивидуальной защиты, а также медицинского оборудования в городах, где работает компания, уже в апреле этого года будет направлено около 3 млрд рублей. В настоящее время в медучреждения поставлены крупная партия медицинских препаратов, аппаратура для оказания экстренной помощи и реанимации, тест-системы для выявления вируса.Металлургический гигант предложил малому и среднему бизнесу действенные меры финансовой поддержки. Для арендующих у «Норникеля» площади более ста предприятиям компания предоставила арендные каникулы. Шестимесячная отсрочка по кредитам дана предпринимателям, ранее выигравшим гранты ГМК в рамках корпоративной программы «Мир новых возможностей» на социальный бизнес.Большие усилия компания предпринимает, увеличивая в региональных больницах количество коек для инфицированных коронавирусом. Сто пациентов уже готовы принять в инфекционном отделении городской больницы Норильска. Количество мест может быть быстро увеличено в 10 раз при неблагоприятном развитии обстановки. Для размещения больных «Норникель» передал корпоративный профилакторий «Кольский» на 120 мест на Кольском полуострове, а также провел соответствующую подготовку в Мончегорске и Печенгском районе.«Норникель» поддерживает и собственных сотрудников. Еще в марте были переведены на удаленную работу с сохранением зарплаты многие работники. Тем, кто не может по объективным причинам работать удаленно, также гарантирован 100% заработок. Всем сотрудникам, работающим в непрерывно действующих подразделениях компании, производятся доплаты.