Афиша онлайн-трансляций театральных постановок на сегодня, 15 апреля:

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ДРАМА: РОССИЯТеатр Вахтангова в 19.00 покажет на своем сайте спектакль «Царская охота» Владимира Иванова с Марией Ароновой в главной роли.МТЮЗ продолжает Неделю Чехова постановкой «Черный монах» 1998 года. Запись можно будет увидеть в 19.00 на страницах в Facebook и «ВКонтакте».В онлайн-кинотеатре Okko открыт для бесплатного просмотра спектакль Максима Диденко «Идиот», Театр наций. Запись доступна в течение трех месяцев.Детский музыкальный театр им. Наталии Сац в 16.00 покажет оперу Броннера «Гадкий утенок» по сказке Ганса Христиана Андерсена в постановке худрука театра Георгия Исаакяна. Трансляция состоится на портале Культура.РФ.С 13 по 17 апреля Александринский театр представит онлайн-записи своих знаковых постановок: «Земля» Максима Диденко (2015), театральный проект «Невский проспект. Городские этюды» (2013), созданный группой молодых режиссеров, драматургов и композиторов под руководством Валерия Фокина, и «Петербург» Андрея Могучего, который игрался во дворе Михайловского замка (2005). В афише 15 апреля – «Невский проспект. Городские этюды».Трансляция начнется в 19.00 на странице театра «ВКонтакте», а также на YouTube-канале.До 19 апреля на русскоязычной площадке Theatre.HD можно будет посмотреть «Ричарда II» Шекспировского театра «Глобус». В титульной роли Чарльз Эдвардс, хорошо знакомый зрителям по «Аббатству Даунтон» и «Короне». Спектакль идет с русскими субтитрами.На этой же платформе до 16 апреля можно увидеть постановку Салли Куксон «Джейн Эйр» по роману Шарлотты Бронте. Королевский национальный театр (Лондон).Гамбургский Театр Талия покажет «Разбойников» по Шиллеру. Доступ к записи откроется на сайте театра в 21:00 по Москве.ОПЕРА И БАЛЕТБольшой театр продолжает на своем YouTube-канале трансляцию спектаклей из «золотого фонда». В афише 15 апреля – «Корсар». Каждый спектакль будет оставаться в доступе ровно 24 часа.Пермский театр оперы и балета представит балет «Лебединое озеро» Петра Чайковского в редакции Алексея Мирошниченко. Музыкальный руководитель постановки Теодор Курентзис. Трансляция начнется на сайте в 17:00 по Москве.«Фауст» Шарля Гуно в постановке Екатерины Одеговой – на сайте театра Новая опера им. Колобова. Дирижер Лоран Кампеллоне.На сайте Берлинской государственной оперы с 13:00 в течение 24 часов будет доступна запись оперы «Обручение в монастыре» Сергея Прокофьева. Постановка Дмитрия Чернякова, дирижер Даниэль Баренбойм.Метрополитен-опера проводит трансляции записей на русскоязычной площадке Theatre.HD. 15 апреля – «Борис Годунов» Модеста Мусоргского. Постановка Стивена Уодсворта, дирижер Валерий Гергиев.Обширную программу образовательных онлайн-активностей в Facebook и «ВКонтакте» предлагает ГМИИ им. Пушкина. В частности, здесь можно посмотреть небольшую лекцию о недавней выставке «От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из собрания ГМИИ им. Пушкина». Лекцию читает куратор проекта и ведущий научный сотрудник отдела искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков Виталий Мишин.Кроме того, ГМИИ проводит виртуальные экскурсии по постоянной экспозиции, предусматривающие формат живого общения с экскурсоводом и возможность задавать вопросы. Расписание экскурсий здесь.«Геликон-опера» в 19.00 приглашает на встречу с оперой Пуленка «Диалоги кармелиток». Трансляция на YouTube-канале посвящена годовщине со дня трагического пожара Собора Парижской Богоматери. Режиссер-постановщик – Дмитрий Бертман, дирижер-постановщик – Владимир Понькин.Театр «Современник» в честь дня своего рождения запускает проект «Снова оттепель. Поэзия времени». Более ста видео, записанных артистами труппы, стихи и проза времен оттепели с 15 апреля доступны на сайте.«Школа драматического искусства» проводит поэтический интернет-марафон «Читаем Онегина». А артисты Лаборатории Александра Огарёва продолжают чтение произведений Ксении Драгунской в проекте «Рассказы и сказки для детей и взрослых». Следите за выпусками на площадках театра в соцсетях и на YouTube-канале.Театр Et Cetera запустил новую рубрику «Сказки для самых маленьких». Записи выходят каждую среду и пятницу.