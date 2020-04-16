Афиша онлайн-трансляций театральных постановок на сегодня, 15 апреля
Афиша онлайн-трансляций театральных постановок на сегодня, 15 апреля:
ДРАМА: РОССИЯ
Театр Вахтангова в 19.00 покажет на своем сайте спектакль «Царская охота» Владимира Иванова с Марией Ароновой в главной роли.
МТЮЗ продолжает Неделю Чехова постановкой «Черный монах» 1998 года. Запись можно будет увидеть в 19.00 на страницах в Facebook и «ВКонтакте».
В онлайн-кинотеатре Okko открыт для бесплатного просмотра спектакль Максима Диденко «Идиот», Театр наций. Запись доступна в течение трех месяцев.
Детский музыкальный театр им. Наталии Сац в 16.00 покажет оперу Броннера «Гадкий утенок» по сказке Ганса Христиана Андерсена в постановке худрука театра Георгия Исаакяна. Трансляция состоится на портале Культура.РФ.
С 13 по 17 апреля Александринский театр представит онлайн-записи своих знаковых постановок: «Земля» Максима Диденко (2015), театральный проект «Невский проспект. Городские этюды» (2013), созданный группой молодых режиссеров, драматургов и композиторов под руководством Валерия Фокина, и «Петербург» Андрея Могучего, который игрался во дворе Михайловского замка (2005). В афише 15 апреля – «Невский проспект. Городские этюды».Трансляция начнется в 19.00 на странице театра «ВКонтакте», а также на YouTube-канале.
До 19 апреля на русскоязычной площадке Theatre.HD можно будет посмотреть «Ричарда II» Шекспировского театра «Глобус». В титульной роли Чарльз Эдвардс, хорошо знакомый зрителям по «Аббатству Даунтон» и «Короне». Спектакль идет с русскими субтитрами.
На этой же платформе до 16 апреля можно увидеть постановку Салли Куксон «Джейн Эйр» по роману Шарлотты Бронте. Королевский национальный театр (Лондон).
Гамбургский Театр Талия покажет «Разбойников» по Шиллеру. Доступ к записи откроется на сайте театра в 21:00 по Москве.
ОПЕРА И БАЛЕТ
Большой театр продолжает на своем YouTube-канале трансляцию спектаклей из «золотого фонда». В афише 15 апреля – «Корсар». Каждый спектакль будет оставаться в доступе ровно 24 часа.
Пермский театр оперы и балета представит балет «Лебединое озеро» Петра Чайковского в редакции Алексея Мирошниченко. Музыкальный руководитель постановки Теодор Курентзис. Трансляция начнется на сайте в 17:00 по Москве.
«Фауст» Шарля Гуно в постановке Екатерины Одеговой – на сайте театра Новая опера им. Колобова. Дирижер Лоран Кампеллоне.
На сайте Берлинской государственной оперы с 13:00 в течение 24 часов будет доступна запись оперы «Обручение в монастыре» Сергея Прокофьева. Постановка Дмитрия Чернякова, дирижер Даниэль Баренбойм.
Метрополитен-опера проводит трансляции записей на русскоязычной площадке Theatre.HD. 15 апреля – «Борис Годунов» Модеста Мусоргского. Постановка Стивена Уодсворта, дирижер Валерий Гергиев.
Обширную программу образовательных онлайн-активностей в Facebook и «ВКонтакте» предлагает ГМИИ им. Пушкина. В частности, здесь можно посмотреть небольшую лекцию о недавней выставке «От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из собрания ГМИИ им. Пушкина». Лекцию читает куратор проекта и ведущий научный сотрудник отдела искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков Виталий Мишин.
Кроме того, ГМИИ проводит виртуальные экскурсии по постоянной экспозиции, предусматривающие формат живого общения с экскурсоводом и возможность задавать вопросы. Расписание экскурсий здесь.
«Геликон-опера» в 19.00 приглашает на встречу с оперой Пуленка «Диалоги кармелиток». Трансляция на YouTube-канале посвящена годовщине со дня трагического пожара Собора Парижской Богоматери. Режиссер-постановщик – Дмитрий Бертман, дирижер-постановщик – Владимир Понькин.
Театр «Современник» в честь дня своего рождения запускает проект «Снова оттепель. Поэзия времени». Более ста видео, записанных артистами труппы, стихи и проза времен оттепели с 15 апреля доступны на сайте.
«Школа драматического искусства» проводит поэтический интернет-марафон «Читаем Онегина». А артисты Лаборатории Александра Огарёва продолжают чтение произведений Ксении Драгунской в проекте «Рассказы и сказки для детей и взрослых». Следите за выпусками на площадках театра в соцсетях и на YouTube-канале.
Театр Et Cetera запустил новую рубрику «Сказки для самых маленьких». Записи выходят каждую среду и пятницу.