Региональное МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных условиях
По данным Саратовского гидрометцентра 15 апреля по области и в Саратове ожидается усиление южного ветра, порывы до 16-21 м/с, возможна гроза.
Днём местами кратковременные дожди, на северо-западе с мокрым снегом. Температура ночью +2...+7°, при прояснении до -3°, днем +15...+20°, в Правобережье местами +7...+12°.
В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными явлениями Главное управление МЧС России по Саратовской области убедительно просит соблюдать основные меры личной безопасности:
- убрать вещи с открытых балконов и лоджий;
- по возможности переставить личное транспортное средство на площадку, расположенную на безопасном расстоянии от деревьев.
Если во время непогоды вы оказались на улице:
- держаться подальше от остановок общественного транспорта, рекламных щитов, других ветхих или опасно свисающих конструкций;
- запрещается находиться вблизи линий электропередач;
- важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.