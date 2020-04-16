На переездах ПривЖД не допущено ни одного ДТП в январе-марте
Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий на ПривЖД реализуются профилактические мероприятия.
За первые три месяца 2020 года на переездах Приволжской железной дороги не произошло ни одного дорожно-транспортного происшествия. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года на железнодорожных переездах, действующих на полигоне Приволжской магистрали, было зафиксировано 5 ДТП.
Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий на ПривЖД реализуются профилактические мероприятия. Проводится регулярный мониторинг состояния, и капитальный ремонт железнодорожных переездов. Они оборудуются современными предупредительными и заградительными устройствами, а также системами видеофиксации.