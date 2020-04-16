16 апреля 2020 ЧЕТВЕРГ
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21:29 | 15 апреля
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21:23 | 15 апреля
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15:35 | 15 апреля
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13:53 | 15 апреля
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12:45 | 15 апреля
На переездах ПривЖД не допущено ни одного ДТП в январе-марте
11:30 | 15 апреля
ОАО «РЖД» предоставило скидки до 42,5% на перевозки ряда социально значимых грузов в крытых вагонах
10:16 | 15 апреля
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09:00 | 15 апреля
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На переездах ПривЖД не допущено ни одного ДТП в январе-марте

Новости
На переездах ПривЖД не допущено ни одного ДТП в январе-марте

Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий на ПривЖД реализуются профилактические мероприятия.

За первые три месяца 2020 года на переездах Приволжской железной дороги не произошло ни одного дорожно-транспортного происшествия. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года на железнодорожных переездах, действующих на полигоне Приволжской магистрали, было зафиксировано 5 ДТП.

Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий на ПривЖД реализуются профилактические мероприятия. Проводится регулярный мониторинг состояния, и капитальный ремонт железнодорожных переездов. Они оборудуются современными предупредительными и заградительными устройствами, а также системами видеофиксации.